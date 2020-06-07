4 худших бюджетных смартфона в 2020 году. Хотя с виду хорошие

За 13 лет существования индустрии смартфонов сложился стереотип: они не развиваются, всё одинаковое, а выбор между одним и другим — дело вкуса. Между тем практика показывает, что сфера развивается. И особенно это заметно по устройствам начального и среднего уровня. Тут производители в каждом ценовом сегменте могут выпускать по две модели в год, и из-за этого можно заметить, что одно устройство на момент выхода казалось отличным по соотношению цены и качества, а через месяц стало невыгодным. По этой же причине здесь хватает устройств, которые не стоит покупать по состоянию рынка на лето 2020 года. Возможно, они были хорошими пару месяцев назад, но сейчас нужно присмотреться к другим моделям.

Honor 10 Lite

Цена: 10 тысяч рублей.

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Устройство вышло год назад, опустилось до 10 тысяч рублей, и здесь его любят за одну особенность — экран. Его разрешение — Full HD+, с ним картинка будет более чёткой. Среди устройств за эту цену чаще всего встречаются дисплеи HD+. Технология IPS, диагональ — 6,21 дюйма.

Экран — важный момент в смартфоне, но одного его мало. По остальным параметрам Honor 10 Lite — один из худших. Процессор — Kirin 710. С ним интерфейс сверхмедленный, а требовательные игры запускаются только на средних параметрах графики.

Ёмкость аккумулятора — 3400 мАч, заряда хватает лишь на день при умеренной нагрузке, тогда как конкуренты живут два дня. Камера двойная с разрешением 13+2 Мпикс. Качество фотографий посредственное, особенно при недостаточной освещённости.

А самый заметный недостаток устройства — древний разъём micro USB. С ним шнур втыкается только одной стороной, то есть, как правило, со второго раза. К счастью, от него отказываются даже в смартфонах начального уровня.

Альтернатива: OPPO A5 (2020)

Полная противоположность Honor 10 Lite. Если вам важна универсальность, присмотритесь именно к этой модели. Экран — IPS с разрешением HD+, то есть стандартный для этого сегмента.

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Производительность — выше среднего в начальном ценовом уровне. Процессор — Snapdragon 665, такой же стоит у Redmi Note 8T за 16 тысяч рублей. С ним интерфейс не тормозит, игры запускаются на средних настройках графики, троттлинг не появляется. А главная фишка OPPO A5 — аккумулятор на 5000 мАч. Стандартный объём — 4000 мАч. С ним OPPO A5 работает до трёх дней при умеренной нагрузке. Разъём — USB-C.

Redmi 8A

Цена: 9 тысяч рублей.

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Отличный смартфон на момент выхода. Но в 2020 году его версия на 32 Гб стоит столько же, сколько и более старшая модель Redmi 8 на 32 Гб (8990 рублей против 9990 рублей), а разница между ними есть.

Вот ключевое отличие: у Redmi 8 есть сканер отпечатка пальца на задней панели корпуса, а у Redmi 8A — нет. Надо ли говорить, что анлокинг по биометрии — это гораздо быстрее и удобнее, чем ввод ПИН-кода, пароля или графического ключа? Кроме того, сканер отпечатка пальца в Redmi 8 шустрый и срабатывает даже быстрее, чем большинство наружных сканеров отпечатка пальца.

Альтернатива: Redmi 8

Да, сканер отпечатка пальца — главная причина взять именно его. Даже если вы не будете им пользоваться, всегда комфортнее, когда есть выбор. Redmi 8A его не предлагает.

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Приятный бонус — прозрачный силиконовый чехол в комплекте, в коробке у Redmi 8A его нет. По остальным параметрам отличия незначительные. Тот же процессор Snapdragon 439, тот же IPS-экран на 6,22 дюйма с разрешением HD+, тот же порт USB-C, тот же аккумулятор на 5000 мАч. Впрочем, отличия есть. Главное — у Redmi 8 объём оперативной памяти составляет 3 Гб, у Redmi 8A — 2 Гб. Ну и у первого двойная камера, тогда как у второго — одинарная.

Samsung Galaxy A51

Цена: 17 тысяч рублей.

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Самый популярный смартфон в России и самый переоценённый. Его секрет успеха формируется из двух слагаемых: лояльности к бренду и качества предшественника — Galaxy A50. Samsung любят, а прошлогодняя модель изменила рынок — после неё в устройствах нижней границы среднего класса появились AMOLED-экран, внутриэкранный сканер отпечатка пальца и USB-C. A51 же — догоняющий.

Начнём с того, что у него просто нет фишки, как было у Galaxy A50. Это обычный телефон с возможностями и характеристиками как у всех.

Но и просто по базовым параметрам он отстаёт от конкурентов. Сканер отпечатка пальца на нём встроен в экран, но он работает неприлично медленно. Так было и у A50, но в 2020 году устройства научились делать это быстрее, а если вам кажется, что всё в порядке, то, скорее всего, вам просто не с чем сравнивать. Кроме того, конкуренты ставят наружные сканеры и даже с ними отлично себя чувствуют. Redmi Note 9S, Realme 6 — у них сканеры наружные, но они быстрее.

Процессор Galaxy A51 — Exynos 9611. Он набирает 179 753 очка в Antutu и запускает требовательные игры на средних настройках графики. Тот же Redmi Note 9S запускает их на высоких параметрах. Его процессор — Snapdragon 720G, в Antutu он набирает 274 596 очков (почти вдвое больше). Короче, Galaxy A51 — совершенно не лучший в своём ценовом уровне.

Альтернативы: Redmi Note 9S и Realme 6

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Первый — просто сбалансированный телефон, который подойдёт большинству. Производительность — отличная для своего ценового уровня, как мы сказали выше. Ёмкость аккумулятора — 5020 мАч, с ним заряда хватает на два дня при умеренной нагрузке. Разрешение камеры — 48+8+5+2 Мпикс, снимки качественные. Единственный, хоть и серьёзный недостаток — это отсутствие NFC.

Второй — самый доступный смартфон с экраном 90 Гц, это его главная фишка. С увеличенной частотой обновления дисплея картинка будет более плавной. В остальном экран тоже качественный. Диагональ — 6,5 дюйма, разрешение — Full HD+.

По остальным параметрам Realme 6 тоже качественный. Чип — MediaTek Helio G90T, с ним требовательные игры запускаются на высоких настройках. Ёмкость аккумулятора — 4300 мАч, разрешение камеры — 64+8+2+2 Мпикс.

Samsung Galaxy A41

Цена: 20 тысяч рублей.

Отдаём должное: маркетологи корейской компании отлично знают рынок смартфонов и пожелания пользователей. Компактных устройств почти нет, поэтому любая модель с диагональю экрана 6 дюймов может стать бестселлером просто из-за размеров, даже со слабым процессором и посредственной камерой.

Galaxy A41 — из этой серии. Диагональ экрана — 6,1 дюйма. Да, в 2020 году это компактное устройство. При этом чип и камера здесь никакие. Процессор — MediaTek Helio P65, его мощность слабая — 183 200 очков в Antutu, опять же, у Redmi Note 9S 274 — 596 очков, а стоит он дешевле.

Камера — тоже минус устройства. Разрешение — 48+8+5 Мп. Главный недостаток — ей очевидно не хватает светосилы (f/2.0), что сказывается на динамическом диапазоне и при высокой, и при низкой освещённости.

Альтернатива: её нет. Как и компактных смартфонов

Если вы хотите компактный смартфон за эти деньги, другого варианта вам не найти. Видимо, индустрия совсем отказалась от небольших устройств. Да, есть Huawei P30, P40, iPhone SE, Honor 20 Lite, но все они — устройства из других ценовых категорий.