Из человеческих волос сделали дисплей для смартфона — видео

Австралийские учёные предложили делать дисплеи для гаджетов из человеческих волос. Об этом сообщается на сайте Технологического университета Квинсленда. По опубликованным данным, исследователи использовали отходы одной из парикмахерских. Они измельчали волосы до наночастиц и сжигали при температуре 240 градусов Цельсия, а затем создавали из них нанотрубки. Полученный материал стал основой для органического светодиодного дисплея — OLED. Под действием электричества он излучал мягкий синий свет.

Учёные признали, что для телевизоров такой экран не подходит, — подсветка слишком слабая. Отмечается, что она вполне подойдёт для вывесок, интеллектуальной упаковки, а также всевозможных медицинских устройств. Такой дисплей абсолютно не токсичен, подчеркнули разработчики. По их словам, волосы для создания экрана выбрали потому, что они богаты углеродом и азотом, а именно эти элементы нужны в качестве сырья. В будущем планируют применить в качестве исходного материала также шерсть домашних животных.