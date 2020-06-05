Сделка века. Выяснилось, когда и почему Apple купит Disney

Недавно Apple перекупила фильм Мартина Скорсезе у Paramount и Netflix. Производитель iPhone развязал войну, от которой зависит, что мы будем смотреть в ближайшем будущем. Разбираемся с расстановкой сил.

Что случилось?

Apple и Paramount заключили уникальную сделку. Первая компания полностью профинансирует новую картину Мартина Скорсезе, а вторая займётся её прокатом.

Примечательно это событие тем, что ранее Скорсезе работал с Netflix. Культовый режиссёр снял для онлайн-кинотеатра фильм "Ирландец", который имел оглушительный успех и номинировался на "Оскар".

В случае с новой работой, которая называется "Убийцы цветочной луны", 77-летний постановщик тоже обратился к Netflix. Но вместе с тем и к Apple. Последняя привлекла Paramount и перехватила проект.

По данным американских СМИ, Скорсезе запросил бюджет от $180 до $225 миллионов. Для нефраншизного блокбастера с непрогнозируемой выручкой это огромная сумма.

И что с того?

Тот факт, что Apple перехватила у Netflix крутой фильм, говорит о включении производителя iPhone в войну за контент, которую Apple проигрывала изначально. История со Скорсезе — второй показательный пример за небольшое время. До этого Apple выкупила у Sony Pictures "Грейхаунд" с Томом Хэнксом за $70 миллионов.

Фото © Apple TV+

Описанная мобилизация необходима. Ведь у Apple, в отличие от Disney с Disney+, Paramount с Paramount+, Warner Bros. с HBO, FOX с Hulu и Lionsgate со Starz, не было (и всё ещё нет) собственных активов в виде франшиз и так называемого бэк-каталога.

Бэк-каталог — это библиотека старых, но всё же своих и любимых многими фильмов. Именно список хитов минувших лет в своё время помог рвануть Disney+ до 10 миллионов подписчиков всего за сутки и до 55 миллионов — за полгода.

А что, у Apple TV+ мало подписчиков?

Никто точно не знает, поскольку Apple не раскрывает статистику. Хотя и без того можно предположить, что клиентов меньше, чем хотелось бы.

Молчание Apple в данном случае, как бы это парадоксально ни звучало, говорит о многом. Ведь купертиновцы раскрывают цифры, только когда им есть чем похвастаться. И замолкают, когда достижений нет. Например, с тех пор как Apple перестала говорить о продажах iPhone и iPad, аналитики отмечают снижение спроса на устройства. В ту же копилку — HomePod и Apple Arcade. Вендор до сих пор не сказал, сколько колонок было продано и каково количество подписчиков у игровой платформы.

Как бы там ни было, инсайдеры называют цифру в районе десяти миллионов (данные от февраля 2020 года). С одной стороны, неплохой результат. Та же платформа HBO Now собирала свои десяти миллионов около четырёх лет. Apple удалось достичь этой отметки меньше чем за год.

С другой стороны, обозначенную цифру можно расценивать как провал. Дело в том, что HBO Now, например, работает только в США, тогда как Apple TV+ — в 100 с лишним странах. Где одних только iPhone ежегодно продаётся сотни миллионов.

В конце концов, что есть подписчик Apple TV+? Напомним, Apple дарит один год доступа покупателям новых устройств. То есть релевантные данные по клиентской базе TV+ появятся только в ноябре 2020 года — 12 месяцев спустя после запуска.

Почему Apple отстаёт?

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Хороший вопрос, учитывая неиссякаемый потенциал Apple, подпитываемый бесчисленным множеством пользователей американской техники. Ответ у всех аналитиков один — мало контента. Тогда как Netflix предлагает клиентам тысячи тайтлов, Apple располагает всего лишь несколькими десятками оригинальных шоу.

Существует три главных причины, почему так произошло. Некоторые мы уже упоминали. Проговорим о них ещё раз.

— В отличие от HBO New, Hulu, Starz и Paramount+, за Apple TV+ не стоит медиагигант с лицензией на готовый бэк-каталог или популярные франшизы. За Netflix тоже никого нет, но, напомним, эта компания изначально была прокатчиком чужих фильмов. Amazon Prime Video сразу стал агрегатором огромного числа сторонних платформ.

— У Apple TV+ мало оригинальных проектов. А из тех, что есть, худо-бедно выстрелили только два: "Утреннее шоу" и "Видеть". Компания пытается перехватывать новые, как в случае с "Грейхаундом" и "Убийцами цветочной луны", но в дальнейшем поступать так же станет сложнее, поскольку вместе с Apple киношников почти всегда уже сегодня приглашают Netflix и Amazon.

— Apple — очень дальновидная и мудрая компания. Но не в кинобизнесе. Тех немногочисленных поставщиков оригинального контента, которые есть, компания ставит в жёсткие рамки и не даёт творческой свободы. Строгая политика привела к тому, что ещё перед запуском у TV+ из-за творческих разногласий отвалилось несколько важных проектов вроде "Подонков" с Ричардом Гиром и байопика про Доктора Дре — Vital Signs .

И как Apple может решить эту проблему?

Фото © Shutterstock

Всех трёх зайцев Apple может завалить одним выстрелом — покупкой какой-нибудь кинокомпании. С бэк-каталогом, франшизами и компетентными менеджерами. Причём рассуждения наши — не пустой звук. Целый ряд аналитиков считал и считает, что приобретение большого актива — единственное верное решение. Поговорим о самых вероятных кандидатах.

A24 Studios

Фото © A24 Studios

Одной из первых о стратегии поглощения ещё в 2019 году заговорила аналитическая компания Wedbush. Главными претендентами, по её мнению, является инди-компания A24 Studio. Она в основном производит полуартхаусные фильмы. Самыми известными являются "Лунный свет", "Леди Бёрд", "Убийство священного оленя", "Проект Флорида", "Из машины" и не только. Apple уже заключила со студией договор о многолетнем партнёрстве.

Lionsgate

Фото © Lionsgate

Американская медиакомпания, которой принадлежат права на такие франшизы, как "Голодные игры", "Джон Уик", "Неудержимые", "Пила", "Судья Дредд" и не только. Другим большим активом Lionsgate является собственная стриминговая платформа — Starz. Wedbush считает, что это неплохой кандидат для поглощения. Особенно ввиду того, что не так давно Lionsgate сама искала такую возможность.

Metro Goldwyn Mayer (MGM)

Фото © Metro Goldwyn Mayer

Повышаем ставки. Metro Goldwyn Mayer владеет правами на фильмы о Джеймсе Бонде, "Том и Джерри", "Рокки", "Робокоп" и не только. К тому же MGM принадлежит онлайн-кинотеатр Hulu, известный прежде всего по сериалу "Рассказ служанки". Вообще, на сегодня MGM является наиболее вероятной покупкой Apple. Известно, что стороны уже провели предварительные переговоры. Кроме Apple кинокомпанией интересуется и Netflix.

Paramount Pictures

Фото © Paramount Pictures

Paramount входит в копилку активов альянса медиагигантов Viacom и CBS. Обычно именно весь ViacomCBS рассматривается в качестве кандидата на слияние с Apple. Напомним, одной только Paramount принадлежат Star Trek, "Трансформеры", "Индиана Джонс", "Миссия невыполнима", и это не всё. А ведь ViacomCBS владеет ещё и эксклюзивными правами на трансляции многих спортивных мероприятий. Весной этого года аналитик Seeking Alpha высказывался , что ViacomCBS вот-вот начнёт слияние. В качестве потенциальных реципиентов он называл Apple, Netflix и Amazon.

Disney

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Да, аналитики рассматривают и вариант, при котором Apple пойдёт по пути наименьшего сопротивления и наибольших расходов. Думаем, нет смысла перечислять известные франшизы, которыми владеет Disney. В их списке почти всё, кроме "Форсажа", "Парка Юрского периода" и того, что упоминалось выше.

Последний раз о сделке века в СМИ говорили относительно недавно — в марте. Журналисты цитировали аналитика Rosenblatt Берни Мактернана. Он заявил, что более подходящего времени для покупки Disney никогда не будет. Причина — коронавирус. На фоне пандемии Disney подешевела на 30%.

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Важно понимать, что весь наш анализ базируется не на объявленных намерениях Apple, а на рассуждениях аналитиков и деятелей индустрии. Они видят, что Apple TV+ забуксовала, и предполагают, как сервис снова может поехать.

Что думает на этот счёт сама Apple — неизвестно. При этом не стоит исключать и того, что компания просто забросит TV+. Ведь, если посмотреть в прошлое, можно увидеть, что купертиновцы не умеют управлять неудачными продуктами.