Если не AirPods, то Jabra Elite Active 75t. Плюсы и минусы беспроводных наушников для спорта

Наушники редко бывают универсальными. В идеале их нужно иметь столько, сколько позволяет бюджет, и для разных задач: повседневного ношения, спорта, путешествий. Эта гарнитура может отвечать всем необходимым требованиям при совершенно разных сценариях использования. Впрочем, у неё есть один недостаток. Решайте, насколько он серьёзный для вас.

Беспроводные наушники делают всё, чтобы мы относились к ним максимально привередливо. Выбор и конечное впечатление зависят от множества факторов, начиная от марки смартфона и заканчивая сценариями использования: повседневное ношение, в опенспейсе или при занятии спортом. В первом случае нам важен дизайн, во втором — шумоизоляция, а в третьем — надёжное крепление в ушах. Трудно найти что-то одно, чтобы этот аксессуар удовлетворял вас везде.

Забегая вперёд, сделаем вывод: Jabra Elite Active 75t — гарнитура, которая подойдёт максимально широкому кругу людей. Наушники отвечают запросам при самых разных сценариях использования: хорошо изолируют от внешних шумов, наоборот, усиливают их в специальном режиме, надёжно крепятся в ухе и качественно воспроизводят музыку. В общем, это тот случай, когда не хочется иметь несколько пар наушников.

Характеристики Jabra Elite Active 75t:

автономность: до 7,5 часа работы без кейса и до 28 часов с ним;

количество микрофонов: 4

зарядка: USB-C;

связь: Bluetooth 5.0;

кодеки: SBC, AAC;

голосовые помощники: Google Assistant, Siri, Alexa;

защита корпуса: IP57.

Рекомендованная цена: 13 990 руб. (уже можно найти за 11 990 руб.)

Дизайн и эргономика: чехол — отлично, затычки — можно и лучше

Фото © LIFE / Денис Марков

TWS-наушники по дизайну делятся на два типа: полностью повторяющие проводные аксессуары, как Apple AirPods, Huawei FreeBuds или Realme Buds Air, и более футуристичные, как Samsung Galaxy Buds. Jabra Elite Active 75t относятся ко второму типу — это наушники без хвостиков.

Но примечательнее другое. Затычки полностью повторяют форму ушной раковины, это и амбушюры обеспечивают надёжную посадку даже без дополнительных креплений. Так вы получаете удобные спортивные наушники, которые не натрут вам кожу за ушами.

К минусу затычек относятся физические кнопки для удалённого управления звуком. С ними рандомных нажатий оказывается больше, чем у AirPods и Galaxy Buds. Достаёшь наушник из кейса, случайно нажимаешь на кнопку — включается голосовой ассистент. Приходится тратить ещё секунду, чтобы его отключить, а затем уже врубить музыку. Или поправляешь затычку в ухе и случайно выключаешь музыку. У тех же AirPods и Galaxy Buds стоят сенсоры, распознающие касание. У AirPods Pro их реализация вообще эталонная: сенсоры расположены на хвостиках, и они распознают силу нажатия, поэтому рандомных тапов будет минимум.

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 4

Кейс выполнен из матового пластика, как и наушники. Плюс такого материала: на нём хуже видны царапины и отпечатки пальцев, поэтому внешний вид сохраняет презентабельность дольше. Чехол миниатюрный: он легко кладётся в карман и выпирает не сильнее, чем AirPods. Фишка кейса — верхняя и нижняя грани. Они плоские, поэтому его можно поставить на стол, а не положить, в отличие от тех же AirPods и Galaxy Buds.

Качество сборки выше, чем у AirPods Pro. Мы потрясли оба футляра — наушники Apple издавали слабый неприятный треск, Jabra Elite Active 75t — нет. Наушники и крышка крепятся магнитом, который работает надёжно: можно опустить футляр с открытой крышкой вниз или потрясти, затычки не выпадут.

Корпус герметичен, стандарт — IP57. С такой защитой наушники не выйдут из строя из-за пыли или пота.

Звук: мощно и универсально

Перейдём сразу к самому важному — качеству звука. Оно здесь высокое. Гарнитура поддерживает кодек AAC. Его поддерживают все Android-смартфоны, он же добавлен в iPhone. Это лучший кодек для беспроводных гарнитур, потому что с ним потеря качества самая минимальная — наушники не воспроизводят только те звуки, которые не воспринимает ухо.

Фишка наушников — басы. Они здесь сильно мощнее, чем в AirPods.

Шумоподавление пассивное, но действует оно эффективно, удачная конструкция наушников к этому располагает. Как мы уже сказали, они повторяют форму ушной раковины и предлагают амбушюры, это способствует максимальной изоляции от внешних шумов.

Фото © LIFE / Денис Марков

На самоизоляции качество не проверить в людном месте, но дома тоже хватает внешних шумов, и от них гарнитура хорошо изолирует. Разговор соседей за стеной, шум чайника и топот собаки — всё это не слышно, можно сконцентрироваться на работе или развлечь себя фильмом, полностью погрузившись в его атмосферу.

Добавлен режим разговора HearThrough — с ним вы будете, наоборот, лучше слышать окружающие шумы. Удобно при перемещении по городу или занятии спортом на улице, когда нужна ориентация на местности. Можно разговаривать, не снимая наушники, хотя не рекомендуем, потому что это неэтично.

Фото © LIFE / Денис Марков

При разговоре по сотовой, аудио- или видеосвязи качество звука, исходящего от вас, также будет высоким. В Jabra Elite Active 75t встроены четыре микрофона. Для сравнения: у Samsung Galaxy Buds их столько же, у AirPods 2 и Bose SoundSport Free их два. Во-первых, звук будет качественнее. Во-вторых, программное обеспечение распознает внешние шумы и снизит их громкость, поэтому вас будет хорошо слышно даже в шумном помещении.

Звуком можно управлять удалённо с помощью физических кнопок на наушниках, как мы уже говорили. Команды следующие.

Левый наушник:

одно нажатие — включение / выключение режима HearThrough;

двойное нажатие — следующая композиция;

тройное нажатие — предыдущая композиция.

Правый наушник:

одно нажатие — включить / приостановить воспроизведение звука;

двойное — вызов голосового помощника (Google Assistant, Siri, Alexa).

Автономность: кажется, они бессмертные

Возможно, сильнейшая сторона наушников. Затычки работают до 7 часов в режиме воспроизведения музыки без кейса, а с ним — до 28 часов. Для сравнения: у AirPods Pro работают до 4,5 часа в режиме воспроизведения без футляра и более 24 часов с ним.

На практике мы слушаем музыку непрерывно около двух часов. При таком сценарии заряда хватает на неделю пользования без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка. Порт — USB-C, расположен он на задней стороне футляра.

Взаимодействие со смартфоном: а где кнопка сопряжения?

Наушники подключаются к устройствам только через раздел настроек Bluetooth. Примечательно, что для сопряжения не нужно удерживать кнопку питания, её здесь просто нет. Достаточно вытащить наушники из футляра, и они перейдут в режим сопряжения, если раньше не были сопряжены с другим устройством.

Поддерживается Bluetooth 5.0, радиус действия — 10 метров. На практике Jabra Elite Active 75t оказываются хуже AirPods Pro. Мы сделали одно и то же: подключили наушники к MacBook Pro 13 2017 без Touch Bar, оставили его в одной комнате и ушли в другую. AirPods Pro продолжили качественно воспроизводить звук, у Jabra Elite Active 75t появились помехи.

Воспроизведение звука настраивается. Для этого скачайте приложение Jabra Sound+. Там вам станет доступен эквалайзер, и вы сможете подстроить звук под себя. Важно: вы можете регулировать работу каждого наушника по отдельности, а не сразу двух.

Итог: Jabra Elite Active 75t — золотая середина

Как мы уже сказали, это спортивные наушники, но они подойдут для множества сценариев пользования, спасибо качественным звуку, звукоизоляции и автономности. Единственное — от физических кнопок удалённого управления потоком стоило отказаться ради большей эргономичности, сенсоры удобные.

Конкуренты Jabra Elite Active 75t — AirPods второго поколения, Huawei FreeBuds 3 и Samsung Galaxy Buds+. Все четыре пары наушников удобные, стильные, качественные и универсальные, поэтому выбор между ними — дело вкуса. Знайте только то, что, выбрав Jabra Elite Active 75t, вы не лишитесь никаких функций.

Достоинства:

качественный звук с мощными басами;

хорошая звукоизоляция;

надёжное крепление в ушной раковине;

эргономичный чехол;

автономность и быстрая зарядка.

Недостатки: