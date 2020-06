Почему мы любим старые iPhone. Они привлекательнее новых Android и отлично продаются на "Авито"

Старые айфоны реально любят. Несмотря на все недостатки.

В начале июня этого года издание The Verifier назвало список моделей iPhone, которые получат iOS 14. Среди них — 6S и 6S Plus, устройства 2015 года выпуска. То есть смартфоны получат обновление операционной системы пятый год подряд, и вероятность этого высока, об этом The Verifier первым сообщил, что iOS 12 получит iPhone 5S, который тоже поддерживали аномально долго.