Почему мы любим старые iPhone. Они привлекательнее новых Android и отлично продаются на "Авито"

Кажется, смартфон Apple 2015 года выпуска будет актуален до осени 2021 года. Если такое случится, никто не удивится, это классика, когда iPhone поддерживаются 4–5 лет. Лайф разобрался, почему они не уходят в историю.

Старые айфоны реально любят. Несмотря на все недостатки.

В начале июня этого года издание The Verifier назвало список моделей iPhone, которые получат iOS 14. Среди них — 6S и 6S Plus, устройства 2015 года выпуска. То есть смартфоны получат обновление операционной системы пятый год подряд, и вероятность этого высока, об этом The Verifier первым сообщил, что iOS 12 получит iPhone 5S, который тоже поддерживали аномально долго.

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Старые айфоны действительно ещё актуальны. Их жизненный цикл, как правило, три года — именно столько люди пользуются устройством Apple до покупки нового. А потом девайс может не уйти на покой, а быть продан на вторичном рынке.

Просто поищите iPhone 6S на "Авито". По всей России вы найдёте более 20 тысяч предложений. Смартфон стоит 5–11 тыс. руб. В зависимости от состояния и объёма встроенной памяти. Кроме того, iPhone — в принципе, самый продаваемый бренд мобильных устройств на вторичном рынке и в цене они теряют меньше, чем конкуренты на Android.

Да, старенькие флагманские iPhone оказываются привлекательнее Android среднего класса, которые новее и с актуальными фишками вроде быстрой зарядки или нескольких камер.

На самом деле ничего удивительного в этом нет. Лояльность к Apple аномально высокая, её процессоры — локомотив прогресса, а экосистема тоже заставляет оставаться в ней, а не брать устройство другого вендора. Но кроме того, долговечности старых iPhone способствуют два фактора.

IOS — очень удобная. С неё не хочется уходить

Главная причина любить iPhone с момента выпуска первой модели. Она проста и лаконична. Со временем там появились фирменные сервисы и экосистемные приложения, а они формируют привычки, с которыми потом сложно поменять операционную систему и жить без них.

AppStore, Apple Music, AirDrop — если привыкнуть к ним, то потом отказаться от этого софта в пользу альтернатив на Android почти невозможно. AppStore гораздо проще, чем Google Play, несмотря на недостатки вроде некорректной системы рекомендаций.

Все установленные приложения доступны одним кликом по иконке на нижней панели, список подписок открывается двумя кликами. Google Play объективно сложнее. В офисе в Купертино сидят настоящие перфекционисты — им важно, чтобы интерфейс был максимально простым, а дизайн всех приложений выполнен в едином стиле. Так, софт конкурентов кажется инородным даже внешне.

Личный опыт. Пару месяцев назад написала знакомая: "Из твоего окружения продаёт кто айфон? Мой сломался, купить новый нет возможности, а переучиваться под Android нет желания, поэтому пока перебьюсь подержанным".

Кроме того, iPhone по-прежнему считается более стабильным устройством. В начале 2010-х основным недостатком Android было обилие лагов. Операционная система Apple работала с ограничениями, но доставляла меньше проблем благодаря стабильности.

К 2019 году большинство минусов устранились или были сведены к минимуму. Android стал стабильнее, внешне эстетичнее. А если он и лагает, то, скорее всего, на бюджетном устройстве со слабым процессором. И тут дело именно в чипе, а не в программном обеспечении. Но что поделать, Android произвёл неприятное впечатление при знакомстве и расплачивается за это даже спустя почти 10 лет.

Айфон — более узнаваемый и более привычный для нас, чем любой Android

Рынок смартфонов критикуют за схожесть почти с момента их появления. Пространство для креатива объективно мало: корпус, экран почти на всю переднюю панель. Остаётся экспериментировать с мелкими элементами вроде оформления кнопок или модуля основной камеры.

Apple выделилась даже здесь: вместо трёх классических кнопок Android или джойстика компания добавила на переднюю панель только одну клавишу — "Домой". И она в течение почти 10 лет стала символом iPhone — смартфоны легко узнавались по базовым очертаниям и не сливались со всеми.

А если вспомнить случаи радикального переосмысления дизайна, то за 13-летнюю историю их было три: в iPhone 4 с угловатыми торцами, 6 и 6 Plus со скруглёнными и увеличенными диагоналями экранов, X с "чёлкой".

Это один из принципов компании. Она уже говорила, что радикально меняет дизайн раз в три года. И в этом есть смысл: даже её старые смартфоны смотрятся привычными и не кажутся потерявшими актуальность, поэтому ими пользуются без смущения.

А возьмите Samsung Galaxy S6 — тоже смартфон 2015 года. Он объективно смотрится древним с таким дизайном — три кнопки на передней панели (две цифровые и одна физическая) со здоровенной центральной. Потому что у Samsung нет узнаваемого решения, и от них быстро отвыкают.

Ещё нагляднее ситуацию отображают OnePlus. В 2017 году вышла модель 5T. Она получила экран с широкой рамкой, экран AMOLED с соотношением сторон 18:9. Спустя полгода, весной 2018-го, вышел OnePlus 6 с экраном 19,5:9 и "чёлкой". Осенью появился OnePlus 6T с "каплей" и подэкранным сканером отпечатка пальца, а весной 2019-го — 7 Pro со скруглёнными экраном, выдвижной фронтальной камерой. То есть дизайн смартфонов этой марки теряет актуальность раз в полгода.

А теперь посмотрите на устройства Apple. Phone X вышел в 2017 году. Он получил экран 19,5:9, "чёлку", Face ID и двойную камеру с вертикально расположенными модулями. В 2020 году актуальная модель — iPhone 11 Pro (или 11 Pro Max), и внешне отличается только камерами — они расположены в квадратном блоке. В остальном айфон такой же — экран 19,5:9, "чёлка", Face ID. То есть Phone X актуален спустя три года и будет нестыдным ещё два, потому что "чёлка" уже стала культовым дизайнерским элементом.

Так, консервативность и медлительность Apple — и плюс, и минус для её продукции. Android мчится вперёд по всем направлениям: дизайн, камера, производительность, фишки вроде быстрой и быстрой беспроводной зарядок. Apple же развивается медленно, совершенствует незаметные моменты вроде процессоров, а дизайн радикально меняется раз в три года минимум.