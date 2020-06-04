4 рекламные уловки, на которые вы ведётесь и переплачиваете за смартфоны Samsung и Huawei

Реклама - страшная вещь. Она преувеличивает значение сильных сторон товара и тактично маскирует его недостатки. Со смартфонами та же история - если посмотреть баннеры или ролики, можно поразиться возможностями мобильных устройств, а потом после покупки разочароваться. Это самые известные уловки.

Наличие сервисов Google: когда больше похвастаться нечем

Этот прием хорошо освоила Samsung. Осенью прошлого года смартфоны Huawei и Honor лишились сервисов Google из-за санкций США. Они развили собственный магазин приложений AppGallery, а софт Google можно установить с помощью APK-файлов. Тем не менее, это все равно костыли, с которыми могут возникнуть неудобства.

Фото © Samsung

На этой почве Samsung выпустила провокационную рекламу смартфона Galaxy S10 Lite со слоганом «У нас есть Google и последние обновления Android. А у кого-то нет». Беда только в том, что это, возможно, единственный плюс доступных устройств компании, в остальном они сильно проигрывают конкурентам.

В 2019 году компания сильно шагнула вперед: Galaxy A50 — один из лучших смартфонов того года, другие Galaxy A и Galaxy M получились тоже очень достойными. В 2020 году компания сдала, и ее смартфоны, на наш взгляд, оказались хуже, чем у конкурентов.

Возьмем Galaxy A51. Сканер отпечатка пальца на нем встроен в экран. Но он работает неприлично медленно — в 2020 году устройства научились делать это быстрее, а если вам кажется, что все в порядке, то скорее всего вам просто не с чем сравнивать. Конкуренты Galaxy A51 — Redmi Note 9S и Realme 6, у них сканеры наружные, но они быстрее.

Процессор Galaxy A51 — Exynos 9611. Он набирает 179 753 очка в Antutu и запускает требовательные игры на средних настройках графики. Тот же Redmi Note 9S запускает их на высоких параметрах. Его процессор — Snapdragon 720G, в Antutu он набирает 274 596 очков (почти вдвое больше).

Поэтому реклама Samsung неоднозначная. С одной стороны, корейцы удачно подкололи конкурентов. С другой, больше им похвастаться нечем, потому что за шагом вперед в 2019 году пошла сильная стагнация.

Новый магазин приложений AppGallery: он в порядке, но впереди много работы

Возвращаясь к Huawei и Honor. Да, там нет сервисов Google. Альтернатива Play Market — AppGallery. В этот магазин разработчики активно добавляют приложения, но в плане их количества ему всё ещё далеко до Google Play. WhatsApp там нет, Instagram тоже, YouTube тоже, а без этих приложений мы не представляем современную жизнь.

Самая точная характеристика стора Huawei такая: всё, что добавлено в AppGallery, есть в Google Play, но не всё, что имеется в Google Play, есть в AppGallery.

Впрочем, не все потеряно. Huawei способна разрушить монополию Google. Вопрос — как. Возможно, проблему решат эксклюзивные приложения. Подобная история уже есть — именно так, Epic Games Store подкосил монополию Steam и оживил ПК-гейминг. Кроме того, он снизил комиссию, и разработчикам стало выгодно идти туда, а не в Steam. Может, AppGallery посмотреть в эту сторону и взять пример? Но это следующий этап, а пока надо просто предоставить всё то, что есть на других телефонах.

Huawei достойна уважения, но пока за другие моменты. Например, камеры ее смартфонов до сих пор лучшие в мире. P40 Pro впечатляюще снимает Луну с увеличением — она получается яркой и детализированной. А Honor 30 Pro+ — возможно, лучший смартфон по соотношению цены и качества.

120 Гц в играх: это формальность

Экраны с увеличенной частотой обновления — тренд 2020 года. 90 Гц, 120 Гц — с такими дисплеями картинка становится плавнее, поэтому после нескольких минут пользования устройствами с ними возвращаться на классические 90 Гц не хочется.

Фото © Twitter/Евгений Макаров

Но важно: 90 Гц и 120 Гц активируются не при всех сценариях. Заметнее всего частота обновления при скроллинге приложений. В фильмах и играх частота обновления будет обычной — 60 Гц, потому что требовательный софт нужно оптимизировать под эти параметры. С играми все индивидуально - есть смартфоны, поддерживающие гейминг с увеличенной частотой обновления экрана, но не все.

Samsung пользуется неосведомленностью. В одной из реклам она говорит, что в играх поддерживает 120 Гц. В играх такую частоту обновлений смартфон поддерживает формально, ровно настолько, насколько этого нужно для упоминания в рекламе. Дисплей с увеличенной частотой обновлений сделает картинку плавнее, но пока не в играх.

Искусственный интеллект камеры: он бесполезен

Искусственный интеллект преподносился основной фишкой смартфонов Huawei и Honor. Суть этой возможности: алгоритмы распознают один из сотен сценариев съемки и оптимизируют параметры.

Камеры Huawei и Honor — действительно лучшие в мире. Только вот искусственный интеллект — возможно, самая бесполезная функция в них. Гораздо важнее зум, ночной режим, оптическая стабилизация и прочее.