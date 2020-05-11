Huawei P40 убил iPhone SE и Galaxy S20. Он лучший по двум причинам, но с большим недостатком

Смартфон без сервисов Google тоже может впечатлить. Он запоминается исключительными особенностями, а его фотографии привлекают внимание в соцсетях. Тем не менее, чтобы это всё получить, нужно пойти на компромисс. Рассказываем о смартфоне подробно.

Дизайн: помните, были такие компактные смартфоны?

Huawei P40 уникален размерами. Это один из немногих компактных смартфонов. В 2020 году их насчитывались единицы. iPhone SE, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 — первое, что приходит в голову. И припоминается это с трудом, потому что производители не говорят о миниатюрных смартфонах.

Второй плюс корпуса — плоский экран. В сумме эти два момента делают аппарат удобным — до любой части экрана можно дотянуться одной рукой, рандомных нажатий минимум. Если вам важно удобство пользования, а не рекордные параметры камеры, экрана, процессора или зарядки, это причина взять не самый топовый смартфон компании (Huawei P40 Pro), а попроще.

Фото © LIFE / Денис Марков

Huawei P40 с 6,1 дюйма и Realme X2 Pro с 6,5 дюйма. Сравните размеры

Рамка на передней панели и задняя крышка скруглены самую малость, так торцы не впиваются в руку. Боковая рамка широкая, металлическая. Качелька регулировки громкости и кнопка питания расположены на правом торце корпуса. Так удобнее делать скриншот, зажав клавишу включения и нижнюю часть качельки.

Основная камера с тремя модулями расположена на прямоугольной платформе. Она выпирает — в руке бросается в глаза, а на столе с ней смартфон лежит неровно. Но что поделать — это один из трендов 2020 года.

Смартфон тяжёлый. Вес устройства — 175 г. Это мало для смартфона с экраном 6,5 дюйма и много для устройства с дисплеем 6,1 дюйма. Хорошо это или плохо, решать только вам — кому-то нравятся смартфоны потяжелее, кому-то полегче. Мы только констатируем факт.

Экран: высокие характеристики и ад перфекциониста

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

В смартфоне стоит AMOLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и разрешением Full HD+. Экран занимает 86,3% передней панели, рамка здесь есть, а самая широкая грань — нижняя. Впрочем, минусом это не назвать, с относительно толстой рамкой и компактным корпусом рандомных нажатий минимум.

В левом верхнем углу расположена фронтальная камера. Она двойная, поэтому овал с ней занимает много места на передней панели. Расположение камеры на строке уведомлений — ад перфекциониста. При скроллинге страниц заметно, что снизу от камеры остаётся где-то полмиллиметра свободного пространства. Это очень сильно бросается в глаза.

Кстати, Huawei — единственный бренд, позволяющий скрыть вырез в 2020 году. Панель уведомлений окрасится в чёрный цвет, иконки и индикаторы уровня заряда и подключённых сетей станут белыми.

Цветопередача регулируется. В настройках можно выбрать один из двух режимов (насыщенные цвета или естественные) и температуру — по умолчанию цвета тёплые, можно сделать ещё теплее или холоднее. Регулируется и разрешение экрана — можно выбрать 2340 х 1080 или 1560 х 720, а можно активировать умное разрешение, где количество активных пикселей будет меняться автоматически в зависимости от задач.

Фото © LIFE / Денис Марков

Вырез под селфи-камеру. Ну очень большой

Предусмотрены три возможности для снижения нагрузки на глаза. Это тёмная тема, снижение мерцания и защита зрения. Во втором случае система снижает уровень ультрафиолетового излучения, вредящего глазам. Уровень фильтрации настраивается с помощью ползунка. Включать режим можно по расписанию. Например, с 20:00 до 05:00, когда при нехватке света нагрузка на глаза увеличивается.

В общем, экран интересный и в плане аппаратного обеспечения, и в плане софта. Единственное но: частота обновления — 60 Гц. В 2020 году смартфоны предлагают 90 Гц или 120 Гц, так изображение получается более плавным. У телефона другие фишки, но хотелось бы, чтобы и он последовал главному тренду 2020 года.

Под экран встроен сканер отпечатка пальца. Датчик оптический, по возможностям ничем не отличается от других подобных — распознаёт владельца в среднем за секунду, перестаёт его воспринимать с мокрой рукой.

Камера: смотрите, как она снимает луну

Фото © LIFE / Денис Марков

В смартфоне стоит тройная камера. Разрешение — 50 х 16 х 8 Мп. Это основной модуль, ультраширокоугольный и телефото с трёхкратным оптическим зумом, пятикратным гибридным и 30-кратным цифровым соответственно.

Съёмка почти эталонная. Почти — потому что в P40 Pro закономерно ещё лучше. А таковой её делает программное обеспечение.

Влияние софта на качество можно увидеть даже в автоматическом режиме. Ситуация 1: съёмка в помещении. При нехватке света резкость падает, появляются шумы, а мы снимаем статую совы на фоне обоев — и там, и там множество деталей. Делаем снимок, заходим в галерею и видим, что фотография снова становится резкой, а шумов минимум. Первый снимок — с основного модуля, второй — с телефото. В общем, съёмка в помещении огонь!

Ситуация 1. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

Ситуация 2: съёмка ночью в автоматическом режиме. Делаем фотографию, и благодаря постобработке динамический диапазон становится шире. Кажется, что снимок сделан в ночном режиме, но нет, это автоматический, где не нужно держать смартфон до семи секунд статично. Правда, на кадре, снятом в автоматическом режиме, будет больше шумов, поэтому по возможности при малом количестве света лучше снимать в ночном.

Автоматический режим. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

Ситуация 3: съёмка напротив света. Растение передалось с естественными цветами и высокой детализацией.

Фото © LIFE / Денис Марков

Ситуация 4: съёмка луны с 30-кратным зумом без штатива — хардкор. Тут нужно захватить максимум деталей за минимальное количество времени — с таким увеличением дрожание руки заметно крайне сильно. И Huawei справился с задачей — в автоматическом режиме за секунду он сделал фотографию с высокой детализацией.

Фото © LIFE / Денис Марков

Вторая фишка камеры — ночная съёмка. Она здесь эталонная, как в любом флагмане Huawei. Динамический диапазон широкий, детализация высокая, цвета естественные. Прорисовываются даже сложные элементы вроде листвы деревьев и травы.

Чтобы не испортить кадр с таким качеством, нужно подобрать правильный ракурс и не завалить горизонт. Стандартное приложение камеры Huawei позволяет это сделать — в настройках можно включить сетку и линию горизонта. Минус приложения камеры — регулировка зума. Ползунок расположен в правом углу интерфейса, а не над кнопкой спуска затвора, поэтому увеличение нельзя настраивать, держа смартфон одной рукой.

Предусмотрена оптическая стабилизация. С ней кадр не трясётся во время съёмки видео, можно записывать на ходу. Максимальные параметры съёмки — 4K 60 fps. Но с ним отключается оптическая стабилизация, а в соцсетях видео сожмётся. Поэтому оптимальные параметры — 1080p 30 fps.

Минус у камеры один — портретная съёмка, где объект на переднем плане выделяется, а фон размывается. Переход между человеком и задним планом слишком резкий, кадр получается неестественным. Кроме того, алгоритмы могут ошибиться и отрезать кусок объекта на переднем плане или, наоборот, захватить часть фона.

Аппаратное обеспечение: а где второй динамик?

Фото © LIFE / Денис Марков

Производительность флагманская, в этом не должно быть сомнений. В смартфоне стоит топовый чип Kirin 990. Ближайшие три года он будет работать без ограничений. Поддерживается 5G, но толку пока в этом нет, потому что сама сеть недоступна.

Автономность — сильная сторона устройства. Здесь стоит аккумулятор с ёмкостью 3800 мА·ч, для экрана на 6,1 дюйма этого достаточно. Оптимизация энергопотребления также достойная. При умеренном пользовании от одного заряда смартфон работает двое суток.

К минусам относится звук. Динамик для музыки и видео здесь один, хотя устройства за 40 тыс. рублей и дороже стабильно предлагают стерео. Из-за этого звук получается плоским, хоть и громким. Программные улучшения (вроде Dolby Atmos) не добавлены. Разъёма для наушников на 3,5 мм нет, в комплекте идёт гарнитура с USB-C.

Софт и AppGallery: как жить без сервисов Google?

Смартфон работает на Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. В прошивку добавлены небольшие изменения. Теперь на панели уведомлений рядом с индикатором заряда иконки приложений цветные, а не чёрно-белые. Сами уведомления в шторке скрываются двумя способами: свайп влево — скрыть, свайп вправо — настройки (одна из команд — игнорировать все уведомления конкретного приложения).

Проблемы предыдущей версии не решены. Здесь такой же неудобный ползунок громкости. Кроме того, автояркость включается автоматически по непонятным причинам, даже если её выключить вручную. Проблема есть на всех смартфонах Huawei и Honor.

Теперь главное по Huawei. Здесь нет сервисов Google. Альтернатива — AppGallery. В этом магазине активно появляются новые приложения, но там всё ещё далеко до Google Play. Охарактеризовать его можно так: всё, что добавлено в AppGallery, есть в Google Play, но не всё, что имеется в Google Play, есть в AppGallery.

Huawei мечтает разрушить монополию американской корпорации, но пока до этого далеко. Возможно, проблему решат эксклюзивные приложения. Так, Epic Games Store подкосил положение Steam. Снизил комиссию с продаж для разработчиков, и они туда пошли. Может, AppGallery посмотреть в эту сторону?

Но это следующий этап, а пока надо просто предоставить всё то, что есть на других телефонах. Приложения, которых нет в AppGallery, надо скачивать с помощью APK-файлов, и работают на Huawei не все из них.

На Huawei P40 работают: Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, ivi, Okko, Google Maps, OneDrive. Неработающих приложений мы не нашли. Тем не менее это всё равно может доставить проблем. Известно, что какое-то время не работали Okko, Delivery Club и другие. Кроме того, вы не сможете оплачивать покупки бесконтактно с помощью Google Play. У Huawei есть своя платёжная система, но пока туда добавлены далеко не все банки.

Это и есть основная причина отказаться от телефона: вроде ничего страшного, есть шанс, что разработчики всё добавят, но зачем нужна неопределённость, когда можно взять смартфон другого бренда без этих проблем?

Итог

Фото © LIFE / Денис Марков

Huawei P40 — возможно, самый яркий смартфон среди флагманов попроще (OPPO Reno3 Pro, Samsung Galaxy S20 и им подобные). У него больше всех уникальных черт: компактный корпус, камера с отличной съёмкой.

Тем не менее перед покупкой стоит много раз подумать. В нём нет сервисов Google. А значит, YouTube, Instagram и подобные популярные приложения придётся устанавливать с помощью APK-файлов. Работать они могут нестабильно, а система будет постоянно напоминать, что подобные сервисы официально не поддерживаются. Вы хотите смартфон за 40 тыс. рублей с костылями?