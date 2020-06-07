6 гаджетов, которые нельзя продавать и покупать на AliExpress и "Авито". Иначе посадят

Жителя Липецка дважды оштрафовали из-за взломанной PlayStation 3 — за покупку и перепродажу консоли. Оказывается, получить штраф можно даже из-за электронного устройства. И это не единственный случай, когда из-за покупки или продажи гаджетов людей привлекали к административной или даже уголовной ответственности. Лайф изучил кейсы и составил список из шести устройств, которые точно нельзя покупать или продавать на территории России.

Липчанин купил и продал прошитую PlayStation 3. Его оштрафовали за оба действия

За нелицензионный софт. Мужчине предъявили обвинение по ст. 273 УК РФ (распространение компьютерных программ, заведомо предназначенных для блокирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершённое из корыстной заинтересованности).

Права на программное обеспечение принадлежат компании Sony Computer Entertainment. Так как устройство взломано, это нарушает законодательство. Мужчина сделал это дважды — при покупке и продаже устройства.

Нельзя продавать нелицензионный софт. Одного мужчину так чуть не посадили. По той же статье, что и владельца взломанной PS3

Жителя Курской области приговорили к году ограничения свободы за продажу пиратского и контрафактного программного обеспечения. Он распространял продукцию не на торговых площадках, но, если сделать это там, вполне вероятно, что исход будет таким же.

Злоумышленник сбыл участнику оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка" программы для ЭВМ, принадлежащие компаниям Microsoft и "1С", на Курском вокзале в Москве. Также при нём обнаружили жёсткие диски и флеш-накопители с другим пиратским софтом.

Своими действиями мужчина причинил правообладателям материальный ущерб на общую сумму более 870 тысяч рублей, что является крупным размером. За это и был осуждён по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 273 УК РФ (незаконный сбыт объектов авторского права в крупном размере и использование вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности).

Нельзя продавать и покупать вещи со скрытой видеокамерой. Вас оштрафуют или лишат свободы

Барнаульский суд оштрафовал местного жителя на 30 тыс. рублей за продажу "шпионских" устройств. В отношении него завели уголовное дело по ст. 30 и 138.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации). Обвиняемый признал вину, что смягчило наказание.

Согласно материалам дела, осенью 2018 года он предложил предпринимателю купить у него бытовые приборы и аксессуары со встроенными видеокамерами, с помощью которых можно тайно вести аудио- и видеозапись. Это солнцезащитные очки, брелоки, датчики противопожарной сигнализации с встроенными диктофонами и видеокамерами.

Барнаулец легко отделался. Максимальная мера наказания — штраф до 200 тысяч рублей или до четырёх лет лишения свободы либо четыре года принудительных работ.

Случай распространённый. Аналогичным образом на фермера Евгения Васильева завели уголовное дело и чуть не посадили за покупку GPS-трекера на AliExpress, с помощью которого он хотел следить за телёнком.

Важно, что "шпионское" оборудование приобретается не всегда для слежки за людьми. Это может быть GPS-трекер для отслеживания местонахождения багажа или животного.

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Будьте осторожнее при покупке или продаже устройств для слежки. Не зря же, если вбить в Google запрос "как купить GPS", поисковик предложит вариант "как купить GPS-трекер и не сесть".

Нельзя заказывать из-за границы смартфон, не сертифицированный в России. Иначе штраф

Блогер Евгений Яруткин в 2014 году заказал из Германии в Ульяновскую область смартфон Motorola Moto G, который ещё не сертифицировали на российском рынке. В итоге на таможне устройство отправили обратно, а обзорщика оштрафовали.

В отношении молодого человека возбудили административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации).

На тот момент смартфон не был сертифицирован в России. Так можно попасть на штраф со многими китайскими товарами, которых официально нет в России. Поэтому, если вы хотите сэкономить и купить устройство на AliExpress, а не в местном магазине электроники, для уверенности проверьте, представлена ли официально эта модель в России.

Нельзя продавать смартфон без значка EAC. Покупать можно

Та же ст. 16.3 КоАП РФ подразумевает наказание за сбыт любого серого устройства, не сертифицированного в России. Объясняем на пальцах, что такое серые и белые смартфоны. iPhone 11 в России есть. Тот, что лежит на полке в "Связном", прошёл сертификацию в России, значит, это белый iPhone 11. В магазине на "Яндекс.Маркете" предлагается тот же iPhone 11. Но он куплен в США и привезён в Россию. Соответственно, таможню он не проходил и не был сертифицирован.

Получается, за покупку смартфона на "Яндекс.Маркете" можно попасть под санкции? Нет. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин говорит, что ответственность ложится не на покупателя, а на продавца. Клиент покупает смартфон на территории России, и он не обязан изучать, какой экземпляр серый, а какой белый.

— Покупатель защищён тем, что вся ответственность ложится на продавца. Если вы приходите в российский магазин и покупаете там смартфон, никаких претензий к вам быть не может. Покупать серые смартфоны законно, незаконно продавать те смартфоны, которые не прошли сертификацию и таможенную очистку, — объяснил Лайфу Муртазин.

А вот если вы будете продавать серые смартфоны, то да, вас могут привлечь к ответственности.

Нельзя заказывать копии смартфонов. Их конфискуют на таможне, деньги не вернут и выпишут штраф

Посылка контрафактов запрещена Всемирной почтовой конвенцией. Возможно, подделку не отличат от оригинала. А может быть, и отличат. Лотерея.