Ефремов признал вину после пьяного ДТП

Актёр Михаил Ефремов признал себя виновным после смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает РИА "Новости".
— Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулём и был причастен к ДТП, — заявил собеседник агентства.
По словам юриста, допрос его клиента пока не состоялся "по техническим причинам".
Жертвой аварии с участием заслуженного артиста России стал житель Рязанской области Сергей Захаров, находившийся за рулём фургона ВАЗ. Мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с многочисленными переломами и шоком третьей степени. После сильнейшего удара водителя зажало в покорёженной кабине. Всю ночь врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.
ДТП в центре российской столицы произошло поздно вечером восьмого июня. По словам очевидцев, в момент аварии Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.