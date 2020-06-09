Ефремов признал вину после пьяного ДТП

Актёр Михаил Ефремов признал себя виновным после смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает РИА "Новости".

— Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулём и был причастен к ДТП, — заявил собеседник агентства.

По словам юриста, допрос его клиента пока не состоялся "по техническим причинам".

Жертвой аварии с участием заслуженного артиста России стал житель Рязанской области Сергей Захаров, находившийся за рулём фургона ВАЗ. Мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с многочисленными переломами и шоком третьей степени. После сильнейшего удара водителя зажало в покорёженной кабине. Всю ночь врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.