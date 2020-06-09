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В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заболевших CoViD-19

От коронавируса в столице за 24 часа выздоровело 5390 пациентов.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 1572 новых случая коронавируса. Это самый низкий показатель с 16 апреля. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с CoViD-19.

Суточный рост заболеваемости в столице опустился до 0,8%. За 24 часа в Москве выздоровело 5390 человек (всего — 109 737), летальных случаев — 59 (всего — 3029). За весь период эпидемии в городе зафиксировано 198 590 пациентов с коронавирусом.

Напомним, за последние сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса, у 38,1% пациентов нет клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 485 253 случая в 85 регионах.

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