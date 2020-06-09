В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заболевших CoViD-19

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 1572 новых случая коронавируса. Это самый низкий показатель с 16 апреля. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с CoViD-19.

Суточный рост заболеваемости в столице опустился до 0,8%. За 24 часа в Москве выздоровело 5390 человек (всего — 109 737), летальных случаев — 59 (всего — 3029). За весь период эпидемии в городе зафиксировано 198 590 пациентов с коронавирусом.