Заммэра Москвы рассказала о резерве лекарств для пациентов с CoViD-19

В Москве сформирован резерв из более чем 10 миллионов упаковок 54 лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, централизованно и по плану медикаментами обеспечиваются городские организации, клиники, а также больные ОРВИ и коронавирусом граждане. Лекарства по назначению выдаются москвичам на безвозмездной основе при посещении КТ-центров и выезде врача на дом.

— Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в размере 10 миллионов упаковок, — сказала Ракова, подчеркнув, что этот перечень состоит из 54 лекарственных препаратов.

Также она отметила, что в столице практикуется противовирусная терапия среди врачей. Кроме того, что медики ежедневно получают средства индивидуальной защиты, более шести тысячам врачей регулярно предоставляют медикаменты.