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Менять ещё чаще. Врач разъяснил правила ношения защитных масок в жару

Кроме всего прочего, специалист советует протирать лицо антибактериальными салфетками.

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Фото © Pixabay

При жаркой погоде следует чаще менять медицинские маски. Лучше всего надевать новые каждые 20–30 минут. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

По его словам, жара не отменяет масочный режим, однако вносит свои коррективы. В частности, температура выше 28 градусов тепла вызывает потоотделение, повышение влажности маски, более быстрый выход из строя защитного слоя изделия. При этом опасность заразиться коронавирусом сохраняется.

Поэтому маску желательно менять каждые 20–30 минут на свежую, — сказал Тяжельников.

Также он добавил, что летом стоит отказаться от ношения средств индивидуальной защиты тёмного цвета, лучше выбрать светлую, максимально воздухопроницаемую, к примеру, из хлопка или марли.

Кроме того, Тяжельников посоветовал при смене маски протирать лицо антибактериальными салфетками: это освежит лицо и избавит от ненужных микробов.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве после прохождения лечения от коронавируса за прошедшие сутки из больниц выписалось ещё 5390 человек. В России за сутки выявлено 8595 новых случаев в 83 регионах.

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