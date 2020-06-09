Менять ещё чаще. Врач разъяснил правила ношения защитных масок в жару

При жаркой погоде следует чаще менять медицинские маски. Лучше всего надевать новые каждые 20–30 минут. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

По его словам, жара не отменяет масочный режим, однако вносит свои коррективы. В частности, температура выше 28 градусов тепла вызывает потоотделение, повышение влажности маски, более быстрый выход из строя защитного слоя изделия. При этом опасность заразиться коронавирусом сохраняется.

— Поэтому маску желательно менять каждые 20–30 минут на свежую, — сказал Тяжельников.

Также он добавил, что летом стоит отказаться от ношения средств индивидуальной защиты тёмного цвета, лучше выбрать светлую, максимально воздухопроницаемую, к примеру, из хлопка или марли.

Кроме того, Тяжельников посоветовал при смене маски протирать лицо антибактериальными салфетками: это освежит лицо и избавит от ненужных микробов.