Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 5390 пациентов

В Москве после прохождения лечения от коронавируса за прошедшие сутки из больниц выписалось ещё 5390 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек, — сказала она.

Ракова отметила, что количество выздоровевших пациентов продолжает увеличиваться.