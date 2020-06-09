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Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 5390 пациентов

Общее количество выздоровевших в столице достигло 109 737 человек.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве после прохождения лечения от коронавируса за прошедшие сутки из больниц выписалось ещё 5390 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек, — сказала она.

Ракова отметила, что количество выздоровевших пациентов продолжает увеличиваться.

Также за прошедшие сутки в Москве скончалось 59 человек с подтверждёнными пневмонией и коронавирусом.

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