Перуанский город инков Мачу-Пикчу откроется для туристов 1 июля

Всемирно известный город инков Мачу-Пикчу, который находится в Перу, откроется для туристов 1 июля. Об этом сообщает радио RPP.
Отмечается, что персонал самого парка, а также отелей и ресторанов, которые находятся поблизости, будет периодически сдавать тесты на коронавирус. А посетителям, желающим увидеть руины древнего города, надо будет продезинфицировать обувь, вымыть руки, надеть защитные маски и соблюдать санитарную дистанцию.
Кроме того, поезда, на которых туристы прибывают в ближайшую к Мачу-Пикчу деревню, будут заполняться лишь наполовину, чтобы не было большого скопления людей.
Власти Перу уже пообещали, что до конца 2020 года в старинный город бесплатно смогут попасть государственные служащие, дети, подростки и пожилые люди без учёта гражданства.
Город Мачу-Пикчу, расположенный на вершине горного хребта на высоте 2400 метров, является одним из новых чудес света. Вход в него строго регламентирован, попасть без гида, имеющего специальное разрешение на работу, туда не удастся. Также есть ограничение по времени пребывания в городе, а также по количеству туристов, которые могут его посетить за сутки.
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