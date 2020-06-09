Перуанский город инков Мачу-Пикчу откроется для туристов 1 июля

Всемирно известный город инков Мачу-Пикчу, который находится в Перу, откроется для туристов 1 июля. Об этом сообщает радио RPP.

Отмечается, что персонал самого парка, а также отелей и ресторанов, которые находятся поблизости, будет периодически сдавать тесты на коронавирус. А посетителям, желающим увидеть руины древнего города, надо будет продезинфицировать обувь, вымыть руки, надеть защитные маски и соблюдать санитарную дистанцию.

Кроме того, поезда, на которых туристы прибывают в ближайшую к Мачу-Пикчу деревню, будут заполняться лишь наполовину, чтобы не было большого скопления людей.

Власти Перу уже пообещали, что до конца 2020 года в старинный город бесплатно смогут попасть государственные служащие, дети, подростки и пожилые люди без учёта гражданства.