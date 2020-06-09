Дожди могут привести к подтоплениям в шести регионах России на этой неделе

Сразу в шести российских регионах на этой неделе ожидаются подтопления низменных участков из-за дождей. Об этом говорится в прогнозе Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В частности речь идёт о реке Енисей в Красноярском крае, реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области, реках Бикин и Уссури в Приморском крае, а также реках Шексна и Солоница в Вологодской и Костромской областях.