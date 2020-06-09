Семья убитого Джорджа Флойда призвала ООН вмешаться в расследование дела

Родственники погибшего от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда и адвокат семьи Бенджамин Крамп обратились к Организации Объединенных Наций с призывом вмешаться в расследование дела о гибели мужчины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление адвоката семьи.

- Когда группа людей, живущих в каком-либо государстве, систематически на протяжении десятилетий лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь, эта группа должна обратиться к международному сообществу за поддержкой и попросить ООН вмешаться, - говорится в заявлении.

Они также призвали обеспечить в стране проведение независимых судов для разбирательств каждого случая убийства полицейскими.

Как сообщает РИА "Новости", представители ООН направили письмо властям США с предполагаемыми нарушениями в расследовании гибели Флойда.