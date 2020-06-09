В Роспотребнадзоре призвали не связываться с организациями, которые выдают микрозаймы очень быстро

Роспотребнадзор рекомендует гражданам не связываться с кредитными организациями, которые предлагают выдать микрозайм в слишком короткие сроки, а также быть бдительными при их оформлении, особенно, в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам заемные деньги очень быстро, "не отходя от кассы". По закону при обращении за кредитом вы имеете право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней. За это время у вас есть возможность принять взвешенное решение, изучить памятки и условия договора, посоветоваться с близкими, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что гражданин имеет право попросить выдать подписанные индивидуальные условия договора. В Роспотребнадзоре также призывают людей проверять микрофинансовые организации в государственном реестре МФО на сайте Центробанка или в специальном электронном справочнике. Там добавили, что по закону запрещено оформлять микрозаймы под залог жилья. Рекомендуется избегать дополнительных услуг в договоре, а также внимательно ознакомиться со всеми указанными условиями займа.