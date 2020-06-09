МЧС предложило увеличить территории пляжей и зон для купания

В связи с коронавирусной инфекцией сотрудники МЧС РФ предлагают властям российских регионов увеличить пляжные территории и зоны для купания для того, чтобы больше граждан смогли посетить данные места. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передаёт ТАСС.

В МЧС отметили, что из-за того, что границы закрыты и россияне не смогут выехать за рубеж, количество посещений пляжей в регионах России увеличится. При этом сообщается, что те пляжные территории, которые будут открыты летом, вынуждены снизить поток отдыхающих примерно в два раза, что обусловлено необходимостью соблюдения рекомендаций по безопасной дистанции 1,5–2 метра.

– В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты, – подчеркнули в пресс-службе.

Представители министерства настоятельно рекомендуют гражданам избегать отдыха в стихийных местах вблизи водоёмов. Согласно статистике, "дикие пляжи" опасны, поскольку в таких местах не очищено дно от мусора, нет разрешённых для плавания границ, а также не дежурят профессиональные спасатели.