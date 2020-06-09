В Миннеаполисе предъявили обвинения участнику поджога полицейского участка

Прокуратура предъявила обвинения жителю Миннесоты, который в ходе массовых беспорядков участвовал в поджоге полицейского участка в Миннеаполисе. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

— Прокурор США Эрика Макдональд сегодня сообщила о возбуждении федерального уголовного дела против 23-летнего Брандена Майкла Вулфи, он обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к совершению поджога третьего участка полиции Миннеаполиса, — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, 3 июня в полицию поступило сообщение о том, что одетый в бронежилет мужчина с дубинкой и офицерским ремнём пытался попасть в магазин, из которого был уволен ранее. Он рассказал, что украл все эти предметы в третьем полицейском участке. После задержания мужчина признался правоохранительным органам, что был в здании в ночь поджога, а также в том, что воровал вещи из участка и подтолкнул деревянную бочку в огонь. Первые слушания по этому делу должны пройти уже 9 июня.

Ранее Лайф сообщал, что демонстранты в Миннеаполисе подожгли полицейский участок. Участники беспорядков сначала окружили здание, а после того, как попытки полицейских рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом не увенчались успехом, ворвались в участок и подожгли его. Правоохранителей удалось эвакуировать с крыши на вертолёте, никто из них не пострадал.