На Pornhub появились ролики, посвящённые протестам в США

В Интернете появился ряд роликов для взрослых, посвящённых массовым протестам в США, которые были вызваны смертью при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
На сайте Pornhub уже опубликовано несколько десятков видео с хештегом #blacklivesmatter ("жизни чернокожих имеют значение"), который используют участники демонстраций.
Во многих роликах чернокожие мужчины занимаются сексом с белыми женщинами. У некоторых видео есть подписи, призывающие к гражданскому активизму.
— Вот как вы можете показать свою поддержку — делайте чернокожих детей, — такое название получил один из опубликованных роликов.
Кроме того, авторы творчески переделали лозунг активистов #blacklivesmatter. На том же Pornhub появились видео для взрослых с различными хештегами.
Напомним, массовые протесты в США продолжаются почти две недели. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов. Однако мирные акции протеста переросли в погромы и грабежи: мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику.
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