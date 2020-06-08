На Pornhub появились ролики, посвящённые протестам в США

В Интернете появился ряд роликов для взрослых, посвящённых массовым протестам в США, которые были вызваны смертью при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

На сайте Pornhub уже опубликовано несколько десятков видео с хештегом #blacklivesmatter ("жизни чернокожих имеют значение"), который используют участники демонстраций.

Во многих роликах чернокожие мужчины занимаются сексом с белыми женщинами. У некоторых видео есть подписи, призывающие к гражданскому активизму.

— Вот как вы можете показать свою поддержку — делайте чернокожих детей, — такое название получил один из опубликованных роликов.

Кроме того, авторы творчески переделали лозунг активистов #blacklivesmatter. На том же Pornhub появились видео для взрослых с различными хештегами.