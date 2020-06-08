Ивлеева выложила сториз с шампанским и теперь её разыскивают за пьяную езду — видео

Видео © Instagram / _agentgirl_
Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева накануне вечером опубликовала у себя в соцсетях видеозапись, на которой она с шампанским в руках празднует своеобразный юбилей — 17 миллионов подписчиков, после чего как ни в чём не бывало садится за руль и под громкую музыку едет домой.
— Мне кажется, салют на каждый миллион [подписчиков] — это замечательная идея, — говорит она и подносит к объективу видеокамеры бокал с алкогольным напитком.
После этого Анастасия выходит в эфир уже из-за руля своего автомобиля, сидя в котором обращается к фолловерам, и отмечает, что ранее публиковала запись с бокалом, а теперь сидит за рулём. По её словам, количество выпитого никак не влияет на её водительские качества.
— Господа, буквально один глоток сделала — за салютик, за победу — и всё, поехала домой, чтобы отмечать с близкими, родными. Вы что, я же не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю, — сказала Ивлеева.
Как передаёт telegram-канал Mash, опубликованные видеозаписи увидели не только фанаты блогерши, но и сотрудники правоохранительных органов, которые заинтересовались произошедшим и теперь разыскивают её, чтобы задать несколько вопросов относительно вождения в нетрезвом виде.
Ранее Лайф сообщал о ДТП с известным российским актёром Михаилом Ефремовым, который, как и Анастасия, решил сесть за руль после выпитого и устроил аварию в центре Москвы, в результате которой пострадал один человек. Сейчас он госпитализирован в тяжёлом состоянии, артист направлен на медицинское освидетельствование.
На место происшествия приезжал коллега Ефремова — Сергей Гармаш. Однако он заявил, что просто проезжал мимо, и от комментариев отказался. В отличие от дочери виновника ДТП, которая заявила, что в случившемся "ничего нового". По словам эксперта, если пострадавший не сможет оправиться от травм и скончается, то Ефремову может грозить более десяти лет тюрьмы.
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