Ивлеева выложила сториз с шампанским и теперь её разыскивают за пьяную езду — видео

Видео © Instagram / _agentgirl_

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева накануне вечером опубликовала у себя в соцсетях видеозапись, на которой она с шампанским в руках празднует своеобразный юбилей — 17 миллионов подписчиков, после чего как ни в чём не бывало садится за руль и под громкую музыку едет домой.

— Мне кажется, салют на каждый миллион [подписчиков] — это замечательная идея, — говорит она и подносит к объективу видеокамеры бокал с алкогольным напитком.

После этого Анастасия выходит в эфир уже из-за руля своего автомобиля, сидя в котором обращается к фолловерам, и отмечает, что ранее публиковала запись с бокалом, а теперь сидит за рулём. По её словам, количество выпитого никак не влияет на её водительские качества.

— Господа, буквально один глоток сделала — за салютик, за победу — и всё, поехала домой, чтобы отмечать с близкими, родными. Вы что, я же не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю, — сказала Ивлеева.

Как передаёт telegram-канал Mash, опубликованные видеозаписи увидели не только фанаты блогерши, но и сотрудники правоохранительных органов, которые заинтересовались произошедшим и теперь разыскивают её, чтобы задать несколько вопросов относительно вождения в нетрезвом виде.

Ранее Лайф сообщал о ДТП с известным российским актёром Михаилом Ефремовым, который, как и Анастасия, решил сесть за руль после выпитого и устроил аварию в центре Москвы, в результате которой пострадал один человек. Сейчас он госпитализирован в тяжёлом состоянии, артист направлен на медицинское освидетельствование.