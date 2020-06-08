Эксперт объяснил Лайфу, что грозит Ефремову за пьяное ДТП в центре Москвы

Российскому актёру Михаилу Ефремову, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, может грозить ответственность вплоть до лишения свободы, а если пострадавший не сможет оправиться от травм и скончается, то срок может превысить десять лет. Об этом Лайфу рассказал автоэксперт Константин Лигачёв.

По его словам, случившееся регламентируется статьёй 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью. Она подразумевает меры от ограничения свободы и принудительных работ вплоть до тюремного заключения сроком на два года. Однако, учитывая отягчающие обстоятельства, к артисту закон может быть более суров.

— Если тяжёлый вред здоровью... совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, — сказал Лигачёв.

Он отмечает, что если пострадавший от полученных травм скончается, то Ефремову может грозить лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.