КНДР "обрубила" все линии связи с Южной Кореей

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) объявило о том, что КНДР больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи и Пхеньян с полудня 9 июня "выключает" все линии связи с Сеулом.

В сообщении ЦТАК говорится, что южнокорейские власти привели "межкорейские отношения к конечной точке".

— Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование, — сказано в сообщении агентства.

Также сообщается, что 8 июня на заседании по обзору работы подразделений по южнокорейским делам зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор и первая заместительница заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен заявили о необходимости "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами".

— И, рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом, — говорится в сообщении.