В мэрии Москвы объяснили, от кого зависит возвращение работников в офисы

Решение о возврате своих сотрудников с удалённой работы обратно в офис принимают сами работодатели. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, передаёт РИА "Новости".

Она отметила, что это прописано в указе Сергея Собянина от 5 марта. Пенькова также добавила, что рекомендации московских властей о том, чтобы максимум сотрудников работали в дистанционном режиме, остаются в силе.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня пропускного режима и графика прогулок. Теперь все жители столицы, в том числе старше 65 лет и те граждане, у которых есть хронические заболевания, смогут беспрепятственно выходить на улицу, ездить по делам и находиться в общественных местах. Также с 9 июня заработают парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и многие другие службы.

А с 16-го числа откроются для посетителей библиотеки, летние веранды, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Уже с 23 июня разрешается открывать стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи, детсады, учреждения соцзащиты. Можно будет использовать лавочки, детские и спортплощадки.