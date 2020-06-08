В Европе жёсткие меры, связанные с коронавирусом, спасли более трёх миллионов человек

Сообщается, что к данной цифре они пришли благодаря тому, что проанализировали данные из 11 европейских стран, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию и Бельгию, вплоть до 4 мая. Эксперты предположили, что в этих государствах вирус выявили у 12–15 миллионов человек. После этого исследователи сравнили свои прогнозы летальности в случае неприменения карантинных мер и зарегистрированное число смертей от коронавируса и пришли к выводу, что "меры немедицинского характера смогли предотвратить смерть примерно 3,1 миллиона человек".