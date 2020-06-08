В Европе жёсткие меры, связанные с коронавирусом, спасли более трёх миллионов человек

Жёсткие меры, которые были введены в Европе из-за пандемии коронавируса, помогли спасти примерно 3,1 миллиона жизней. Об этом рассказали специалисты Имперского колледжа Лондона.
Сообщается, что к данной цифре они пришли благодаря тому, что проанализировали данные из 11 европейских стран, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию и Бельгию, вплоть до 4 мая. Эксперты предположили, что в этих государствах вирус выявили у 12–15 миллионов человек. После этого исследователи сравнили свои прогнозы летальности в случае неприменения карантинных мер и зарегистрированное число смертей от коронавируса и пришли к выводу, что "меры немедицинского характера смогли предотвратить смерть примерно 3,1 миллиона человек".
Кроме того, в отчёте британских специалистов говорится, что меры, которые ввели в странах Европы, привели к тому, что базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, опустился до уровня ниже единицы, сократившись на 82%.
Согласно официальным данным властей Великобритании, к 8 июня в стране зарегистрировано более 287 тысяч инфицированных, летальных исходов — 40,6 тысячи.