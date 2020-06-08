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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глава организации отметил, что в течение 9 последних дней ежедневно регистрировалось более 100 тысяч новых случаев CoViD-19.

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Фото © ТАСС/Гавриил Григоров

Несмотря на то что в Европе ситуация с распространением коронавируса улучшается, в мире в целом она продолжает ухудшаться. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

Он отметил, что за последние 9 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тысяч новых случаев CoViD-19, а вчера, в воскресенье, это число превысило 136 тысяч.

Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии,приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что также в большинстве стран Африки всё ещё фиксируется рост заражений коронавирусом. Кроме того, увеличение числа случаев регистрируется в районах Восточной Европы и Центральной Азии. По словам Гебрейесуса, главной угрозой этих государств является "самоуспокоенность".

По данным ВОЗ, на данный момент в мире зарегистрировано 6 931 000 случаев коронавируса, из которых 400 857 — с летальным исходом.

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