В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Несмотря на то что в Европе ситуация с распространением коронавируса улучшается, в мире в целом она продолжает ухудшаться. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

Он отметил, что за последние 9 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тысяч новых случаев CoViD-19, а вчера, в воскресенье, это число превысило 136 тысяч.

— Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии, — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что также в большинстве стран Африки всё ещё фиксируется рост заражений коронавирусом. Кроме того, увеличение числа случаев регистрируется в районах Восточной Европы и Центральной Азии. По словам Гебрейесуса, главной угрозой этих государств является "самоуспокоенность".