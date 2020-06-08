В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Несмотря на то что в Европе ситуация с распространением коронавируса улучшается, в мире в целом она продолжает ухудшаться. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.
Он отметил, что за последние 9 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тысяч новых случаев CoViD-19, а вчера, в воскресенье, это число превысило 136 тысяч.
— Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии, — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.
Глава ВОЗ отметил, что также в большинстве стран Африки всё ещё фиксируется рост заражений коронавирусом. Кроме того, увеличение числа случаев регистрируется в районах Восточной Европы и Центральной Азии. По словам Гебрейесуса, главной угрозой этих государств является "самоуспокоенность".
По данным ВОЗ, на данный момент в мире зарегистрировано 6 931 000 случаев коронавируса, из которых 400 857 — с летальным исходом.