Малыш спас жизнь маме ещё до своего рождения, когда врачи внимательнее вгляделись в снимок УЗИ

Для 34-летней Сангелы Мартинс из Вирджинии, США, появление на свет второй дочери — Авы — оказалось настоящим спасением. После рождения первой девочки — Майи — женщина выяснила, что она ждёт второго ребёнка. Сангела и её муж Джей были вне себя от радости, ведь по срокам получалось, что новый малыш станет подарком Майе на день рождения, пишет Metro.
Первый осмотр и УЗИ показали, что ребёнок и мама здоровы, но на втором, который провели спустя три недели, обнаружилась опухоль. Встревоженная медсестра сказала, что они будут пристально следить за ней. Сангела съездила в Бразилию — проведать семью, а затем вернулась в больницу. В этот раз УЗИ показало, что опухоль лишь увеличилась в размерах и представляет опасность для Сангелы и младенца.
Мне было очень страшно. Гормоны, которые помогали моему ребёнку оставаться здоровым, ещё и питали рак. Монстр находился рядом с моей малышкой. Я тогда прорыдала в машине часа три, ведь если я и ребёнок не справимся, то как Майя будет расти без меня? Но потом я взяла себя в руки, потому что девочка спасла меня, указав на болезнь, и теперь пришёл мой черёд спасти её
Сангела Мартинс
Сангеле сделали операцию и удалили опухоль, посоветовав больше не заводить детей, ведь это подвергало риску её здоровье. Дальше последовал долгий курс химиотерапии, из-за которого женщине пришлось сбрить волосы — они выпадали со страшной скоростью. Но, несмотря ни на что, Сангеле удалось родить здоровую малышку. Сейчас мама и маленькая Ава чувствуют себя отлично, о чём женщина постоянно сообщает в своём инстаграме.
WOW-news
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