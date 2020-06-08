Малыш спас жизнь маме ещё до своего рождения, когда врачи внимательнее вгляделись в снимок УЗИ

Мне было очень страшно. Гормоны, которые помогали моему ребёнку оставаться здоровым, ещё и питали рак. Монстр находился рядом с моей малышкой. Я тогда прорыдала в машине часа три, ведь если я и ребёнок не справимся, то как Майя будет расти без меня? Но потом я взяла себя в руки, потому что девочка спасла меня, указав на болезнь, и теперь пришёл мой черёд спасти её

Сангела Мартинс