Менеджер Макsим рассказала, когда певица снова начнёт давать концерты

Певица Макsим, в прошлому году попавшая в серьёзную аварию, может выйти в свет уже в августе этого года. Об этом Пятому каналу рассказала её генеральный менеджер Маргарита Соколова.

— Чувствует себя прекрасно, настроение отличное. Надеемся, что, когда закончится эпидемия, она вернётся в студию, начнёт писать новый альбом, готовить программу. И после этого начнёт двигаться с туром по России. Надеюсь, что, наверное, мы уже появимся в программах в конце августа. Пойдём на какие-то эфиры, где артистка расскажет сама уже о своих состояниях, переживаниях, — поделилась Соколова.

Менеджер исполнительницы также рассказала, что звезда много гуляет и занимается физическими нагрузками. По словам Соколовой, певица наслаждается "обычной человеческой жизнью".