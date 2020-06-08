Менеджер Макsим рассказала, когда певица снова начнёт давать концерты

Певица Макsим, в прошлому году попавшая в серьёзную аварию, может выйти в свет уже в августе этого года. Об этом Пятому каналу рассказала её генеральный менеджер Маргарита Соколова.
— Чувствует себя прекрасно, настроение отличное. Надеемся, что, когда закончится эпидемия, она вернётся в студию, начнёт писать новый альбом, готовить программу. И после этого начнёт двигаться с туром по России. Надеюсь, что, наверное, мы уже появимся в программах в конце августа. Пойдём на какие-то эфиры, где артистка расскажет сама уже о своих состояниях, переживаниях, — поделилась Соколова.
Менеджер исполнительницы также рассказала, что звезда много гуляет и занимается физическими нагрузками. По словам Соколовой, певица наслаждается "обычной человеческой жизнью".
Напомним, ранее представитель артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую певица попала в апреле 2019 года. В феврале этого года сообщалось, что певицу госпитализировали. Многие СМИ утверждали, что причиной этому стала её алкогольная зависимость. Однако менеджер исполнительницы опровергла слухи и сообщила, что МакSим занялась здоровьем по рекомендации медиков.