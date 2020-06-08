Лайф публикует полное видео смертельного ДТП с Ferrari за 10 млн

Видео © LIFE

Видео с камер, которые с разных ракурсов запечатлели ДТП с Ferrari в Санкт-Петербурге, попали в распоряжение Лайфа. На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости мчится по дороге и на перекрёстке врезается лоб в лоб в машину, которая поворачивает. В этот момент водителю Ferrari мигает зелёный сигнал светофора.

От удара кабриолет отбросило к тротуару, где автомобиль едва не задел пешеходов. По асфальту разлетелись детали от обеих машин.