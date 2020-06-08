Лайф публикует полное видео смертельного ДТП с Ferrari за 10 млн

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Видео с камер, которые с разных ракурсов запечатлели ДТП с Ferrari в Санкт-Петербурге, попали в распоряжение Лайфа. На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости мчится по дороге и на перекрёстке врезается лоб в лоб в машину, которая поворачивает. В этот момент водителю Ferrari мигает зелёный сигнал светофора.
От удара кабриолет отбросило к тротуару, где автомобиль едва не задел пешеходов. По асфальту разлетелись детали от обеих машин.
Напомним, авария с красным гоночным автомобилем за десять миллионов рублей произошла накануне. В результате лобового столкновения на перекрёстке Введенской улицы и Большого проспекта погиб таксист. По данным Лайфа, за рулём Ferrari находился бизнесмен Арсений Орлов, который занимается производством соков и торговлей консервированными фруктами, орехами и овощами.