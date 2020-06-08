В НАО произошёл разлив 10 тонн нефтепродуктов

Нефть вперемешку с другими жидкостями объёмом десять тонн разлилась на Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе. Площадь загрязнения составляет 50 квадратных метров, сообщает РИА " Новости " со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

Напомним, ранее экологическая катастрофа произошла под Норильском. 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании произошла авария. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.