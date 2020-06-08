Младший сын Лукашенко отказался играть за хоккейную команду отца

— Я предложил ему провести матч на Рождественском турнире, но он отказался, так как не хотел бросать "Грифонов", за которых выступал в "Золотой шайбе", — приводит его слова агентство Sputnik .

Басков подчеркнул, что лично познакомился с белорусским лидером в 1996 или 1997 году, когда тот начал впервые вставать на лёд, а его младший сын Николай вырос буквально у него на глазах. Помимо прочего, он тренировал его с шести лет и до выпуска. Гендиректор "Динамо Минск" добавил, что у Лукашенко-младшего есть все задатки для того, чтобы стать профессиональным спортсменом. Характеризуя сына главы государства, он назвал его очень воспитанным, интеллигентным, честным и искренним.