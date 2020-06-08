Россия частично открыла границы для выезда за рубеж

Правительство России смягчило ограничения на въезд и выезд из страны. Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Согласно документу россияне смогут выезжать за рубеж для учёбы, работы, а также лечения или ухода за больными родственниками.

Иностранцы в свою очередь смогут въехать в Россию лишь в том случае, если им необходимо медицинское лечение или они должны оказать уход за больными родственниками.