Россия частично открыла границы для выезда за рубеж

Правительство России смягчило ограничения на въезд и выезд из страны. Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Согласно документу россияне смогут выезжать за рубеж для учёбы, работы, а также лечения или ухода за больными родственниками.
Иностранцы в свою очередь смогут въехать в Россию лишь в том случае, если им необходимо медицинское лечение или они должны оказать уход за больными родственниками.
Пересечь границу можно пока только наземным транспортом или морем, также на таможне нужно будет предоставить документы, удостоверяющие личность, визы, а также документы или их копии, выданные медицинской организацией и подтверждающие приглашение на лечение.