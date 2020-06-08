На работу, учёбу и лечение. Россия открывает границы для выезда за рубеж

Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учёбу, лечение и уход за родственниками. Об этом только что объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, въезд в Россию будет разрешён для иностранцев, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

— Подписано распоряжение правительства, которое даёт возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учёбу, — проинформировал премьер.

Ранее туроператоры рассказали, когда россияне наконец смогут отдыхать за границей. Эксперты предупредили, что возобновление международного туризма — процесс двусторонний, и если даже часть регулярных рейсов за границу летом может восстановиться, то насчёт чартерных такой уверенности нет.