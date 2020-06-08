В России выявили 8985 новых случаев коронавируса

За последние сутки медики зафиксировали в РФ 8985 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. У 36,6% из них отсутствовали клинические проявления болезни. Зафиксировано 112 смертей. При этом за сутки в стране полностью выздоровело 3957 пациентов.
Наибольшее число новых выявленных случаев — в Москве (2001), следом идут Московская область (751), Петербург (326), Нижегородская область (305), Свердловская область (249) и Воронежская область (228).
Всего на сегодня в стране выявлено 476 658 случаев коронавируса во всех 85 регионах. За весь период зафиксирован 5971 летальный исход, вылечилось 230 688 человек.