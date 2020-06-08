Каждый пятый россиянин отказался от отпуска из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции затрагивает привычные аспекты жизни людей и меняет их планы. Согласно данным опроса сервиса "Работа.ру", 20% граждан России отказались от отпусков, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что 30% респондентов решили отменить путешествия в другие страны, а 25% - не поедут и по России. 20% опрошенных и вовсе отказались от отпуска, 12% просто подвинули дату путешествий, перенеся их на осень и зиму. В варианте "другое" россияне чаще всего отмечали, что изменили планы на отпуск в связи с падением доходов.

В целом CoViD-19 повлиял на отпускные планы у 62% россиян, но не всем не повезло. Сразу 38% опрошенных сообщили, что их летние планы никак не изменились из-за инфекции.

В исследовании приняло участие более трёх тысяч человек по всей стране.