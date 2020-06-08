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Спасённый из иловой ловушки в Приморье краснокнижный дельфин погиб

Для региона появление подобного дельфина стало уникальным.

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Фото © Facebook / Евгений Полухин

Редкий серый дельфин, которого спасли из иловой ловушки в бухте Мелководной в районе Де-Фриза в Приморье, погиб. Об этом сообщил глава дайвинг-клуба Sea Frogs Евгений Полухин.

Он 12 километров пути преодолел — и в Тавричанке уткнулся в другую, ещё большую отмель, — приводит слова Полухина РИА "Новости".

Глава дайвинг-клуба уточнил, что млекопитающее пытались вернуть на нужную глубину в течение шести часов, однако дельфин каждый раз возвращался на мель. Сейчас специалисты решают вопрос о вскрытии, чтобы установить причину смерти.

Напомним, серый дельфин, занесённый в Красную книгу, запутался в иле 6 июня. Специалистам Приморской краевой поисково-спасательной службы пришлось буквально на руках нести его на глубину.

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