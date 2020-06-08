Спасённый из иловой ловушки в Приморье краснокнижный дельфин погиб

Редкий серый дельфин, которого спасли из иловой ловушки в бухте Мелководной в районе Де-Фриза в Приморье, погиб. Об этом сообщил глава дайвинг-клуба Sea Frogs Евгений Полухин.

— Он 12 километров пути преодолел — и в Тавричанке уткнулся в другую, ещё большую отмель, — приводит слова Полухина РИА "Новости".

Глава дайвинг-клуба уточнил, что млекопитающее пытались вернуть на нужную глубину в течение шести часов, однако дельфин каждый раз возвращался на мель. Сейчас специалисты решают вопрос о вскрытии, чтобы установить причину смерти.