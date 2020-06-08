Настоящее лето пришло. В Москве в понедельник ожидается до 28 градусов тепла

В Москве ожидается до 28 градусов тепла в понедельник, 8 июня, сообщают синоптики Гидрометцентра.

В Подмосковье также тепло, от 23 до 28 градусов, в ночное время суток температура будет колебаться в пределах 13–18 градусов выше нуля.