Настоящее лето пришло. В Москве в понедельник ожидается до 28 градусов тепла

В Москве ожидается до 28 градусов тепла в понедельник, 8 июня, сообщают синоптики Гидрометцентра.
Местами возможен кратковременный дождь и переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут плюс 16 градусов.
Ветер восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление слегка повышенное — 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье также тепло, от 23 до 28 градусов, в ночное время суток температура будет колебаться в пределах 13–18 градусов выше нуля.
А тем временем в Сочи синоптики объявили экстренное предупреждение из-за 37-градусной жары.