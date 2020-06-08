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Настоящее лето пришло. В Москве в понедельник ожидается до 28 градусов тепла

Местами возможен кратковременный дождь.

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В Москве ожидается до 28 градусов тепла в понедельник, 8 июня, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Местами возможен кратковременный дождь и переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут плюс 16 градусов.

Ветер восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление слегка повышенное — 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье также тепло, от 23 до 28 градусов, в ночное время суток температура будет колебаться в пределах 13–18 градусов выше нуля.

А тем временем в Сочи синоптики объявили экстренное предупреждение из-за 37-градусной жары.

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