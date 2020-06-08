В мае россияне перевели более 20 миллиардов рублей через систему быстрых платежей

Россияне в мае совершили более 2,2 миллиона трансакций на сумму в 20 миллиардов рублей через систему быстрых платежей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Национальной системы платёжных карт. Всего с момента введения СБП до 1 июня объём перечисленных средств составил 135 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что этому способствовала отмена комиссий и подключение быстрых платежей в Сбербанке. Однако доля финансово-кредитной организации в общем количестве переводов пока невелика — всего 1,2%. Аналитики связывают это со сложностью пользования системой в крупнейшем российском банке. Чтобы получить возможность переводить средства, нужно дать согласие следующим образом: "Профиль" — "Настройки" — "Соглашения" — "Подключение". Сам пункт находится только на 15-й строчке меню.

Также отмечается, что клиенты Сбербанка не могут воспользоваться услугой без наличия смартфона. Подключение через компьютер недоступно — оно ещё находится в разработке. Тем не менее финансовые специалисты ожидают роста трансакций в первые месяцы лета.

Кроме того, сообщается, что в 14 раз увеличилось число оплат по QR-коду. Несмотря на то что этот способ пока непривычен нашим согражданам, намечается положительная динамика. Эксперты связывают это с тем, что пандемия коронавируса заставила многих людей переключиться на онлайн-расчёты. В онлайн-магазине Wildberries, например, число таких трансакций выросло на 14%, аналитики компании считают, что этому способствовало нахождение клиентов дома и присоединение новых банков-партнёров.