СМИ: Россия возобновляет производство ракет "Рокот" без украинских деталей

Россия возобновляет производство ракет "Рокот" без украинских деталей, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в космической отрасли. Разработки ведутся в Центре Хруничева, находящемся в ведении "Роскосмоса".

По данным агентства, производитель подписал соответствующий контракт с Министерством обороны. Новая лёгкая конверсионная ракета, которая заменит РС-18Б "Стилет", получила название "Рокот-2".

Всего по программе "Рокот" с 2000 года произведено 35 запусков на базе украинских комплектующих. Последний из них вывел на орбиту спутники "Гонец-М" 27 декабря 2019 года.