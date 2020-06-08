Мощный шторм "Кристобаль" обрушился на южные штаты США — видео

Мощный шторм "Кристобаль" достиг США и обрушился на побережье Луизианы и Флориды, власти объявили добровольную эвакуацию из опасных районов. Национальный центр ураганов предупредил о приближении природного катаклизма и дал рекомендации населению по безопасному поведению.

Очевидцы сняли на видео, как в море зарождается торнадо и несётся в сторону пляжа Галф-Шорс в Алабаме. Штормовой фронт движется на север, в сторону Соединённых Штатов, со скоростью 3 м/с, внутри природного явления порывы достигают 28,3 м/с, при достижении отметки в 33 м/с метеорологи объявят "Кристобаль" ураганом.

Часть районов в Луизиане и Флориде оказалась затопленной, дороги стали непроходимыми. Кадры с места событий показывают, что машины движутся в воде. Водителей предупредили об опасности перемещения в таких условиях. Некоторые шоссе перекрывают по указанию местных властей.

Стихия обрушилась и на мексиканский штат Юкатан. По сообщениям газеты Televisia, почти две тысячи жителей эвакуировали из пострадавших населённых пунктов, людей направили во временные убежища. В регионе продолжаются тропические ливни.