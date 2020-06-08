Полиция задержала подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске

Полиция Красноярска задержала троих подозреваемых в нападении на инкассаторов. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Ранее правоохранителям удалось отследить маршрут перемещения злоумышленников в день совершения преступления, автомобиль ВАЗ-2106 попал в объективы камер наблюдения.

Чёрная машина впервые была замечена в 06:30 утра. После этого она сделала круг по близлежащим улицам и стояла до восьми часов. Когда инкассаторы проехали, нападавшие отправились за ними и припарковались возле отделения банка. После ограбления они скрылись с места происшествия, повернули с улицы Щорса на улицу Щербакова, проследовали по улицам Кутузова и Добролюбова и бросили транспортное средство в гаражном массиве.