Мадуро назвал настоящих друзей Венесуэлы. Россия в их числе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал настоящих друзей страны, отметив среди них Россию.
— Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они настоящие друзья, — сказал глава государства на брифинге в Каракасе, выступление транслировалось в эфире государственного телевидения.
Президент также уточнил, что из США не пришёл "ни один доллар", хотя Вашингтон предлагал помощь в размере 20 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что США готовят пакет санкций против десятков нефтяных танкеров из-за их деятельности в Венесуэле.