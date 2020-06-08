Мадуро назвал настоящих друзей Венесуэлы. Россия в их числе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал настоящих друзей страны, отметив среди них Россию.

— Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они настоящие друзья, — сказал глава государства на брифинге в Каракасе, выступление транслировалось в эфире государственного телевидения.

Президент также уточнил, что из США не пришёл "ни один доллар", хотя Вашингтон предлагал помощь в размере 20 миллионов долларов.