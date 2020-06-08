ВЦИОМ: Карьера и политика интересуют россиян в два раза меньше, чем семья и безопасность

Семейное благополучие, возможность общаться с друзьями и близкими, безопасность и здоровье заботят россиян в два раза больше, чем политика и карьерный рост, такие данные следуют из опроса ВЦИОМа, опубликованного ТАСС.

Возможность творческой самореализации и социальный статус в обществе важны для 60% наших соотечественников. Социологи отметили, что это минимальные показатели с 2005 года. За 15 лет на 12% снизилась заинтересованность в досуге и возможности его проведения в отпуске.

Меньше всего россиян волнует возможность участия в общественной и политической жизни (40% против 52% в 2017 году) и собственная карьера (33% против 41%).

Повысилась важность климатических условий — этот показатель назвали 78% опрошенных против 67% три года назад. Значимой для людей является возможность оценки экономической и политической жизни в стране (87%).

Подавляющее большинство россиян (более 95%) считает наиболее актуальными темами собственное здоровье, семейные отношения и материальное благополучие, общение с друзьями и родными, экологическую обстановку. 94% волнует социальная инфраструктура в местах проживания, ещё 87% оценили возможность достижения поставленных целей.