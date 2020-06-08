"Водителям — респект". В Башкирии засняли первый переход лосёнка через дорогу — видео

В Башкирии ещё нетвёрдо стоящий на ногах маленький лосёнок застыл у дороги и не решался перейти её. Видеоролик опубликован в группе "БашДТП Уфа" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что к автомагистрали подбегают мама-лосиха с малышом. И если родитель легко перебирается через дорогу, то вот лосёнок в какой-то момент застывает и отходит назад. Мать парнокопытного разворачивается и больше минуты беспокойно ходит, уговаривая своего ребёнка решиться на переход.

При этом по обе стороны на дороге стоят автомобили, водители которых смирно ждут, пока животные перейдут шоссе.

В итоге всё завершается удачно: в какой-то момент малыш выходит на дорогу и аккуратно перебирается на другую сторону.

Пользователи отметили стойкость автовладельцев, выразив им респект за ожидание.