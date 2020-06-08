На Алтае объявили о первом этапе ослабления коронавирусных мер

Власти Алтайского края объявили о первом этапе ослабления мер, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко.

На этом этапе возобновят свою работу непродовольственные магазины, салоны красоты и парикмахерские, а также санаторно-курортные организации, сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.

Данные послабления коснутся жителей региона, кроме граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, был отменён карантин для прибывающих в регион.

Жители Алтая смогут по одному или по двое заниматься спортом на улице, однако они должны соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

Режим ношения средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки, остаётся.