Высланные из Праги российские дипломаты вернулись в Москву

Высланные из Чехии работники Россотрудничества вернулись в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из них, Игоря Рыбакова.

Дипломат назвал неправдой и провокацией версию некоторых СМИ о якобы написанном им в чешские спецслужбы доносе на своего начальника, исполняющего обязанности руководителя пражского представительства Россотрудничества Андрея Кончакова. По словам Рыбакова, отношения с Кончаковым у него прекрасные.