Высланные из Праги российские дипломаты вернулись в Москву

Высланные из Чехии работники Россотрудничества вернулись в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из них, Игоря Рыбакова.
Дипломат назвал неправдой и провокацией версию некоторых СМИ о якобы написанном им в чешские спецслужбы доносе на своего начальника, исполняющего обязанности руководителя пражского представительства Россотрудничества Андрея Кончакова. По словам Рыбакова, отношения с Кончаковым у него прекрасные.
Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек объявили о высылке двух российских дипломатов 5 июня. Это, по их словам, связано с историей о якобы имевшей место перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников Посольства РФ. Дипмиссия назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков. А в МИД РФ посчитали недружественным шагом решение Чехии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата, пообещав "адекватный ответ".