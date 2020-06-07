Открывший огонь на юго-западе Москвы доставлен в больницу после ранения

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Стрелок, открывший огонь из окна дома на юго-западе столицы, доставлен в больницу после полученного при задержании ранения. Об этом сообщил Лайфу начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

— В результате самой операции он оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он доставлен в лечебное учреждение, — сказал Васенин.