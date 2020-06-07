Открывший огонь на юго-западе Москвы доставлен в больницу после ранения

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Стрелок, открывший огонь из окна дома на юго-западе столицы, доставлен в больницу после полученного при задержании ранения. Об этом сообщил Лайфу начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.
— В результате самой операции он оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он доставлен в лечебное учреждение, — сказал Васенин.
Напомним, неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья из окна дома на улице Строителей недалеко от Ленинского проспекта. Очевидцы рассказали Лайфу подробности происшествия. По факту инцидента СКР сначала возбудил два уголовных дела, а потом и третье — после того как при задержании был ранен полицейский. Лайф выяснил личность злоумышленника.