СМИ: Работодателей могут обязать нанимать на работу в первую очередь россиян

Власти обсуждают законопроект о приоритетном найме россиян на работу, согласно которому работодателей могут обязать отдавать предпочтение гражданам РФ, а не мигрантам, сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт Минтруда.

Консультации ведутся в группе по реализации концепции государственной миграционной политики при Администрации Президента РФ. Предполагается, что такие меры помогут снизить уровень безработицы в стране.

В настоящее время не существует закона, по которому трудоустройство россиян является приоритетным, однако присутствуют квоты на приём иностранцев на работу. Так, строительная отрасль может привлекать до 80% мигрантов, а вот в аптеках их нанимать запрещено. Региональные власти также регулируют количество выдаваемых патентов.

Эксперты отмечают, что поток гастарбайтеров в Россию уменьшается, становятся вакантными низкоквалифицированные должности. Пока неясно, как будет реализовываться инициатива, если граждане РФ сами будут отказываться от той или иной работы. Также неизвестно, как отслеживать соблюдение нормы — нет критериев того, подходят ли россияне или иностранцы на различные должности.