Православные христиане отмечают День Святого Духа

Православные верующие 8 июня отмечают Духов день, который идёт за Днём Святой Троицы, входящим в число двенадцати главных церковных праздников.

Этот день посвящён событию, которое в Евангелии описывается как появление пламени, охватившего каждого из апостолов в Сионской горнице в Иерусалиме. Вследствие этого они получили знания разных языков, которые до этого им были неизвестны. Новые знания нужны были для проповедования веры Христовой по всему миру.

Сошествие Святого Духа означает открытие деятельности всех лиц Триединого Бога о мире — Отца, Сына и Святого Духа. Это событие, согласно богословам, считается началом христианской Церкви.

Праздник отмечается на 51-й день после Пасхи и во многих государствах считается выходным днём. Он установлен в противодействие учению еретиков, отвергавших божественную природу Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим. В храмах в этот день проходит обязательная праздничная литургия.