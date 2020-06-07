Полицейский получил ранение при задержании стрелка, открывшего огонь из окна дома в Москве

При задержании мужчины, открывшего огонь из окна дома на юго-западе Москвы, получил ранение полицейский. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

— При проведении операции по его задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, — говорится в сообщении.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Ранее СК уже возбудил два уголовных дела по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство". Работа на месте происшествия продолжается.